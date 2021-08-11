0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Дело на 33 миллиона: с обыском пришли к столичному частному предприятию

Дело на 33 миллиона: с обыском пришли к столичному частному предприятию

Прокуратура совместно с киберполицией проводит обыски у поставщика программного обеспечения для киевского Института земельных отношений по факту хищения 33 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграме.

Соломенская окружная прокуратура Киева совместно со следователями Нацполиции при оперативном сопровождении киберполиции проводит следственные действия в помещениях частного предприятия в рамках производства по факту хищения средств местного бюджета, выделенных коммунальным предприятием «Киевский институт земельных отношений» на закупку программного обеспечения и оборудования.

Следствием установлено, что институт заключил с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной громады и договор закупки программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн гривен.

«В дальнейшем директор общества, осознавая, что стоимость товаров завышена, поставил коммунальному предприятию оборудование и программное обеспечение. Должностные лица КП „Киевский институт земельных отношений“, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, приняли товар согласно акту приема-передачи и провели расчет с продавцом», — говорится в сообщении.

При этом, согласно заключению эксперта, установлено завышение стоимости поставленного товара и программного обеспечения на почти 33 млн гривен.

Следственные действия проходят с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.

По результатам проведения следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной компании и коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений», которое является заказчиком указанных работ.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.