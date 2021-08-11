Дело на 33 миллиона: с обыском пришли к столичному частному предприятию

Прокуратура совместно с киберполицией проводит обыски у поставщика программного обеспечения для киевского Института земельных отношений по факту хищения 33 млн грн.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграме.
Соломенская окружная прокуратура Киева совместно со следователями Нацполиции при оперативном сопровождении киберполиции проводит следственные действия в помещениях частного предприятия в рамках производства по факту хищения средств местного бюджета, выделенных коммунальным предприятием «Киевский институт земельных отношений» на закупку программного обеспечения и оборудования.
Следствием установлено, что институт заключил с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной громады и договор закупки программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн гривен.
«В дальнейшем директор общества, осознавая, что стоимость товаров завышена, поставил коммунальному предприятию оборудование и программное обеспечение. Должностные лица КП „Киевский институт земельных отношений“, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, приняли товар согласно акту приема-передачи и провели расчет с продавцом», — говорится в сообщении.
При этом, согласно заключению эксперта, установлено завышение стоимости поставленного товара и программного обеспечения на почти 33 млн гривен.
Следственные действия проходят с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.
По результатам проведения следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной компании и коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений», которое является заказчиком указанных работ.
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