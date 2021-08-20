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Определены наиболее рентабельные и убыточные отрасли сельского хозяйства в Украине

Определены наиболее рентабельные и убыточные отрасли сельского хозяйства в Украине

Самым рентабельным сельхозпродуктом в Украине по итогам 2020 года стали семена подсолнечника.

Уровень рентабельности их производства по сравнению с 2019 годом вырос на 15,9 п. п. — с 23,5% до 39,4%, и стал самым высоким среди основных видов сельхозпродукции. Об этом сообщает Национальный научный центр Институт аграрной экономики.

Средняя рентабельность выращивания зерновых культур выросла в 2020 году на 8,2 п. п. по сравнению с 2019 годом — до 20%, а рентабельности производства овощей — на 1,3 п. п. — до 8,3%.

В то же время рентабельность производства картофеля снизилась в 2020 году на 4,4 п. п. по сравнению с 2019 годом — до 11%, а сахарной свеклы — до отрицательного значения (-3,5%).

В Институте уточнили, что производство свеклы, которое в 2008-2017 годах было прибыльным, уже третий год подряд является убыточным.

В животноводстве прибыльными остались только производство молока — уровень рентабельности в 2020 году составил 20,4% (против 20,6% в 2019 году), а также мяса свиней — 2,6% в 2020 году (против 4,7% в 2019-м).

Производство мяса крупного и мелкого рогатого скота, птицы и яиц было убыточным, как и в 2019 году.

В целом рентабельность операционной деятельности агропредприятий в 2020 году составила 18,4% против 18,7% в 2019 году.

«А это значит, что прошлогодний рост средних цен реализации продукции сельского хозяйства на 19,2%, а зерна — почти на 24%, семян масличных культур — на 30,4% приведет к существенному росту эффективности деятельности агропредприятий», — подытожил директор института, академик Нацакадемии аграрных наук Юрий Лупенко.

По материалам НВ
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