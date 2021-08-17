Больше половины украинцев не хотят работать за границей (опрос)

Опрос украинцев показал, что 65% из них не желают ехать на заработки за границу.

Об этом говорят результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

При этом 32% опрошенных сказали, что хотели бы работать за рубежом.

Возраст и география. Больше всего желающих поехать на заработки среди самых молодых — это 54%, а меньше всего среди категории 61+ (только 18%).

На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20−23% против 40%).

Почему хотят мигрировать? Основными причинами, почему хотят работать за рубежом, украинцы выбрали более высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Однако для Поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.