Больше половины украинцев не хотят работать за границей (опрос)

Опрос украинцев показал, что 65% из них не желают ехать на заработки за границу.
Об этом говорят результаты исследования социологической группы «Рейтинг».
При этом 32% опрошенных сказали, что хотели бы работать за рубежом.
Возраст и география. Больше всего желающих поехать на заработки среди самых молодых — это 54%, а меньше всего среди категории 61+ (только 18%).
На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20−23% против 40%).
Почему хотят мигрировать? Основными причинами, почему хотят работать за рубежом, украинцы выбрали более высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Однако для Поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
44,4% готовы пожертвовать заработком, чтобы продолжить работать удаленно8 ч. назад - 367 4
Паспорт-книжечка никогда не появится в "Дії": в Минцифре назвали причинуВчера, 12:34 - 3573 4
Человечество откажется от смартфонов через десять лет13 ч. назад - 3271 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки11 ч. назад - 1066 3
Суд и арест банковских счетов. Что нужно знать о штрафах за неоплату коммунальных услугВчера, 17:10 - 2109 3
Человечество откажется от смартфонов через десять лет13 ч. назад - 3271 3
Возможно ли взыскать алименты, если должник проживает за границейВчера, 19:20 - 2204 2
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки11 ч. назад - 1066 3
The Economist назвал самую грязную экономику Западной ЕвропыВчера, 23:36 - 955 1
Королевские инвестиции: куда вкладывает деньги саудовский принц7 ч. назад - 578
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)Позавчера, 10:10 - 454
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 385
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1058 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2585 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1081 5