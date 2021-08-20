0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

Для украинцев при выборе работы самый важный критерий - зарплата (опрос)

Для украинцев при выборе работы самый важный критерий - зарплата (опрос)

При выборе желаемой работы важнейшим критерием для украинцев является заработная плата (75%), далее идут социальные гарантии (31%), взаимоотношения в коллективе (26%) и график работы (22%).

Об этом говорят результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

Наименее важными являются карьера (14%) и престижность, социальный статус (10%).

«Поколение Независимости единственное из всех возрастных групп, кому интереснее карьера. График работы важен младшим до 40 лет, домохозяйкам, безработным и студентам. Людям в возрасте 40−60 лет график и карьера уже не так важны. Пенсионерам важны только зарплата и социальные гарантии», — говорится в результатах опроса.

«Только зарплата важна также для физических рабочих. А вот офисным работникам важно, какая атмосфера будет в офисе. С ростом доходов растет требовательность к работодателю: обеспеченным важны почти все пункты от гарантий до карьерного роста, тогда как бедным — лишь зарплата, чтобы удовлетворить базовые потребности», — добавляют авторы исследования.

В то же время в случае резкого сокращения доходов 60% опрошенных скорее будут искать дополнительные источники дохода, а 36% – сокращать свои расходы.

«Чем моложе, обеспеченнее, а также чем выше ценность богатства, тем больше респонденты готовы к поиску дополнительных источников дохода. Поколение Независимости (особенно 16−24 года) стремятся использовать возможности, из них более 80% не готовы сокращать свои доходы, а при необходимости будут искать дополнительные источники», — говорится в исследовании.

61% опрошенных сказали, что могут влиять на свои доходы, зато 38% считают, что это не зависит от них. Младшие, более обеспеченные, а также довольные жизнью и мотивированные на успех лучше оценивают свое влияние на доходы.


Инфографика: Рейтинг

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.