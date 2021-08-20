Для украинцев при выборе работы самый важный критерий - зарплата (опрос)

При выборе желаемой работы важнейшим критерием для украинцев является заработная плата (75%), далее идут социальные гарантии (31%), взаимоотношения в коллективе (26%) и график работы (22%).

Об этом говорят результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

Наименее важными являются карьера (14%) и престижность, социальный статус (10%).

«Поколение Независимости единственное из всех возрастных групп, кому интереснее карьера. График работы важен младшим до 40 лет, домохозяйкам, безработным и студентам. Людям в возрасте 40−60 лет график и карьера уже не так важны. Пенсионерам важны только зарплата и социальные гарантии», — говорится в результатах опроса.

«Только зарплата важна также для физических рабочих. А вот офисным работникам важно, какая атмосфера будет в офисе. С ростом доходов растет требовательность к работодателю: обеспеченным важны почти все пункты от гарантий до карьерного роста, тогда как бедным — лишь зарплата, чтобы удовлетворить базовые потребности», — добавляют авторы исследования.

В то же время в случае резкого сокращения доходов 60% опрошенных скорее будут искать дополнительные источники дохода, а 36% – сокращать свои расходы.

«Чем моложе, обеспеченнее, а также чем выше ценность богатства, тем больше респонденты готовы к поиску дополнительных источников дохода. Поколение Независимости (особенно 16−24 года) стремятся использовать возможности, из них более 80% не готовы сокращать свои доходы, а при необходимости будут искать дополнительные источники», — говорится в исследовании.

61% опрошенных сказали, что могут влиять на свои доходы, зато 38% считают, что это не зависит от них. Младшие, более обеспеченные, а также довольные жизнью и мотивированные на успех лучше оценивают свое влияние на доходы.



Инфографика: Рейтинг

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