Верховный Суд отменил увеличение земельного налога в Днепре

Верховный суд подтвердил решение суда первой и апелляционной инстанций и признал незаконным решение городского совета об увеличении земельного налога с 3% до 12%.
Как пишет в Facebook адвокат Василий Подлужный, горсовет установил разные ставки земельного налога в пределах одного целевого назначения.
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Иски в суд были поданы после через доначисление предпринимателям Днепра налога от 100 тыс. гривен за две сотки до 550 тыс. гривен за 8 соток земли.
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