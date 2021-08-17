Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель после своего ухода в отставку станет в ФРГ кем-то вроде пенсионера государственного значения. Меркель будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро (468,6 тыс. грн. по текущему курсу).
Об этом сообщает агентство DPA.
Меркель покинет свой пост после выборов в октябре 2021 года. Ее пенсия состоит из выплат за ее стаж в парламенте – так, с 1990 года Меркель регулярно избиралась членом Бундестага, параллельно сначала работая в правительстве Гельмута Коля, а затем во главе правительства.
В целом, Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты в Германии. Это составит около 10 тысяч евро. Также Меркель после отставки, как и другие экс-президенты и экс-канцлеры, получит право на должность в правительстве, офис-менеджера, двух помощников, водителя и средства на их содержание.
Ранее мы сообщали, что среди украинских министерств самая высокая среднемесячная зарплата в 2020 году была в Минцифры, а среди местных органов исполнительной власти в лидерах оказалась Запорожская ОГА.
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