Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель после своего ухода в отставку станет в ФРГ кем-то вроде пенсионера государственного значения. Меркель будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро (468,6 тыс. грн. по текущему курсу).

Об этом сообщает агентство DPA.

Меркель покинет свой пост после выборов в октябре 2021 года. Ее пенсия состоит из выплат за ее стаж в парламенте – так, с 1990 года Меркель регулярно избиралась членом Бундестага, параллельно сначала работая в правительстве Гельмута Коля, а затем во главе правительства.

В целом, Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты в Германии. Это составит около 10 тысяч евро. Также Меркель после отставки, как и другие экс-президенты и экс-канцлеры, получит право на должность в правительстве, офис-менеджера, двух помощников, водителя и средства на их содержание.

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