Президент Китая хочет «обуздать» доходы богачей

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что правительство должно «регулировать чрезмерно высокие доходы и поощрять группы и предприятия с высокими доходами к большему возвращению в общество».
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на китайские госСМИ.
Об этом Си Цзиньпин сказал официальным лицам на заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам Коммунистической партии Китая. Комиссия заявила, что будет следовать своей «программе всеобщего процветания», которая стала основным направлением политики Китая после сообщений о недовольстве в центральном комитете партии по поводу появления нового класса богатых предпринимателей.
Ожидается, что Си Цзиньпин расширит налоги на богатство и повысит ставки подоходного налога. Некоторые реформы могут иметь далеко идущие последствия, включая повышение налогов на прирост капитала, наследство и собственность. Ожидается, что более высокая заработная плата в государственном секторе станет частью пакета мер по ограничению безудержного взяточничества и коррупции с участием государственных чиновников.
The Guardian пишет, что у Пекина есть стремление обуздать крупнейшие частные компании страны в различных отраслях, от технологий до образования.
Отмечается, что в ноябре прошлого года регулирующие органы не позволили технологической компании Ant, 33% которой принадлежит Alibaba, выйти на биржи Шанхая и Гонконга — шаг, который укрепил бы позиции председателя ее совета директоров Джека Ма как одного из самых богатых людей мира. Акции на Шанхайской бирже упали после пика в феврале после серии аналогичных нормативных ограничений в отношении финансового сектора и штрафов в отношении отраслей, которые вынуждены соблюдать более жесткие экологические правила.
Как сообщается, в результате этого состояние богатейших магнатов страны уже сократилось. Согласно анализу Financial Times, совокупный собственный капитал двух десятков китайских миллиардеров в сфере технологий и биотехнологий упал на 16% с конца июня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Человечество откажется от смартфонов через десять летВчера, 05:29 - 5240 8
44,4% готовы пожертвовать заработком, чтобы продолжить работать удаленноВчера, 10:05 - 607 6
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько летВчера, 16:15 - 1826 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставкиВчера, 07:26 - 1384 3
Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска "Северного потока-2", - ШмыгальВчера, 19:36 - 94 1
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько летВчера, 16:15 - 1826 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставкиВчера, 07:26 - 1384 3
В каких случаях предприниматели освобождаются от уплаты единого налогаВчера, 21:05 - 900
Королевские инвестиции: куда вкладывает деньги саудовский принцВчера, 11:28 - 817
Самооценка бедности: как менялось отношение украинцев к собственным доходам в течение десятилетияВчера, 12:16 - 796
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 474
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 392
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1088 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2616 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1092 5