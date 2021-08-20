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Президент Китая хочет «обуздать» доходы богачей

Президент Китая хочет «обуздать» доходы богачей

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что правительство должно «регулировать чрезмерно высокие доходы и поощрять группы и предприятия с высокими доходами к большему возвращению в общество».

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на китайские госСМИ.

Об этом Си Цзиньпин сказал официальным лицам на заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам Коммунистической партии Китая. Комиссия заявила, что будет следовать своей «программе всеобщего процветания», которая стала основным направлением политики Китая после сообщений о недовольстве в центральном комитете партии по поводу появления нового класса богатых предпринимателей.

Ожидается, что Си Цзиньпин расширит налоги на богатство и повысит ставки подоходного налога. Некоторые реформы могут иметь далеко идущие последствия, включая повышение налогов на прирост капитала, наследство и собственность. Ожидается, что более высокая заработная плата в государственном секторе станет частью пакета мер по ограничению безудержного взяточничества и коррупции с участием государственных чиновников.

The Guardian пишет, что у Пекина есть стремление обуздать крупнейшие частные компании страны в различных отраслях, от технологий до образования.

Отмечается, что в ноябре прошлого года регулирующие органы не позволили технологической компании Ant, 33% которой принадлежит Alibaba, выйти на биржи Шанхая и Гонконга — шаг, который укрепил бы позиции председателя ее совета директоров Джека Ма как одного из самых богатых людей мира. Акции на Шанхайской бирже упали после пика в феврале после серии аналогичных нормативных ограничений в отношении финансового сектора и штрафов в отношении отраслей, которые вынуждены соблюдать более жесткие экологические правила.

Как сообщается, в результате этого состояние богатейших магнатов страны уже сократилось. Согласно анализу Financial Times, совокупный собственный капитал двух десятков китайских миллиардеров в сфере технологий и биотехнологий упал на 16% с конца июня.

По материалам Економічна Правда
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