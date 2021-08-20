В Англии потратят $5,5 млн на исследование вреда от азартных игр

Благотворительная организация GambleAware выделит $5,5 млн на финансирование первого в Великобритании исследовательского центра, который будет изучать вред от азартных игр.

В GambleAware заявили, что предоставят исследовательскому центру восьмимесячный грант и будут поддерживать его деятельность для защиты общества от вреда, связанного с азартными играми.

«Это фантастическая возможность для Британского университета развиваться и внедрять инновации в относительно малоизученной области, предлагая гораздо более широкий спектр академических дисциплин, чем те, которые сейчас занимаются исследованиями вреда от азартных игр», – заявила директор по исследованиям GambleAware Элисон Клер.

Новый центр также будет информировать людей о компаниях, которые предоставляют услуги лечения и занимаются предотвращением вреда от азартных игр.

В благотворительном фонде приглашают на работу в новый центр ученых, которые исследуют общественное здоровье, психическое здоровье, экономику здравоохранения, эпидемиологию и психологию.