Зеленский подписал указ о реформе здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью. Решение было принято на заседании СНБО 30 июля.

Соответствующий указ №369 / 2021 и решение СНБО обнародован на сайте главы государства.

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Отмечается, что правительство должно до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определить сроки, ответственных за исполнение и четкие механизмы обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Стратегический план предусматривает введение с 1 января 2022 года:

индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи;

введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его выполнением возложен на Секретаря СНБО.

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