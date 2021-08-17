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Начать строительство Большой окружной вокруг Киева обещают через несколько месяцев

Начать строительство Большой окружной вокруг Киева обещают через несколько месяцев

На Киевщине готовятся к началу строительства Большой окружной дороги вокруг столицы. Речь идет о работах на участке протяженностью 18 км от дороги Киев-Ковель-Яготин до дороги Киев-Чоп.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

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«Это очень масштабный проект, поэтому все должны приложить усилия для его успешной реализации. Дорога будет проходить через Немешаевскую, Дмитровскую и Макаровскую общины. Она будет прокладываться в обход населенных пунктов по лесной и болотистой местности. Учитываем множество нюансов, которые касаются и комфорта людей, и сохранения природы. Важно то, что во время работ будут внедряться особые инженерные решения для сохранения экосистемы. Кроме этого, проект предусматривает установку на эстакаде вблизи жилых домов шумозащитной системы”, – акцентировал глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Как проинформировал начальник Службы автомобильных дорог в Киевской области Руслан Ничик, проектные работы сейчас находятся на стадии завершения. Согласно им, на участке предусмотрено строительство одной транспортной развязки, одной эстакады, двух мостов, двух путепроводов и 11 биопереходов. Объект будет обустроен всеми необходимыми средствами безопасности движения.

Ожидается, что строительство первой очереди Большой кольцевой дороги вокруг столицы позволит уменьшить уровень плотного автомобильного трафика и обеспечить ускорение доставки грузов.

По материалам Укринформ
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