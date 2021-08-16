Украина построит большой флот до 2035 года - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что власть работает над решением вопроса разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Украина планирует построить большой флот к 2035 году.
Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщает пресс-служба Офиса президента.
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По его словам, Украина планирует построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому.
«Есть задача до 2035-го года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года», — сообщил он.
Зеленский заявил, что власти готовятся к разблокированию Черноморского региона.
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