Возраст в IT: каким кандидатам предлагают самые высокие зарплаты

Категория “ИT/телеком” входит в тройку самых востребованных работодателями профсфер Украины. Так, согласно данным кадрового портала grc.ua, по сравнению с первым полугодием 2020 года, в 2021 году количество вакансий в категории увеличилось на 57%.

Средняя заработная плата в отрасли – около 53,8 тыс. грн. Интересно, что в июне средняя компенсация в ИT была выше на 1% и составляла около 54,1 тыс. грн.

Кто идет работать в ИT:

45% кандидатов, ищущих работу в сфере ИT – в возрасте от 18 до 30 лет;

на втором месте по количеству претендентов (8%) – кандидаты в возрастном диапазоне от 40 до 50 лет;

6% кандидатов в возрасте от 14 до 18 лет (студенты и школьники);

старше 50 лет только 1% претендентов.

Кому платят больше всего? Интересно, что соискатели в возрасте от 18 до 30 лет – одни из самых высокооплачиваемых. Так, 48% соискателей данной возрастной категории рассчитывают на компенсацию от 109 тыс. грн. Еще 30% согласны сменить работу при условии оплаты от 94 тыс. грн.

Кандидаты в возрасте от 30 до 40 лет также входят в группу самых высокооплачиваемых ИT-специалистов страны. 44% хотели бы получать от 97 тыс. грн. Еще 35% ищут вакансии с заработной платой от 82 тыс. грн. Еще 11% соискателей в возрасте от 30 до 40 готовы принять предложение о работе при условии оплаты до 75,5 тыс. грн.

Читайте также: Сколько зарабатывают СЕО в украинском IT

Соискатели, ищущие работу в ИT-сфере, в возрасте от 40 до 50 лет рассчитывают на оклады значительно меньше, чем представители двух первых возрастных групп. Так, согласно данным аналитиков grc.ua только 3% соискателей ищут работу с окладом в 105 тыс. грн, большинство же (46%) рассматривают предложения в ценовом диапазоне от 65 до 87 тыс. грн.

Самыми “дешевыми” для ИТ-работодателя являются категории 14-18 лет и старше 50 лет. Так, 45% студентов и школьников готовы начать свой карьерный путь в ИT при условии оплаты от 6 до 10,8 тыс. грн. Правда, учитывая КЗоТ, эта категория сотрудников должна работать сокращенный рабочий день.

Еще 41% соискателей в сфере ИТ в возрасте 14-18 лет рассчитывают на компенсацию в диапазоне от 15 до 20,1 тыс. грн.

Кандидатов, старше 50, ищущих работу в ИТ – не много и чаще всего они откликаются на позиции внештатных консультантов. 15% соискателей данной возрастной категории готовы принять предложение о работе при условии оплаты от 50,.6 тыс. грн. Еще 27% откликаются на вакансии с оплатой в диапазоне от 30 до 50 тыс. грн. 31% соискателей ищут проектную работу с оплатой до 25 тыс. грн.