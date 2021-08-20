Spotify хочет запустить версию с HiFi-звуком

Ранее в этом году Spotify объявила, что будет выпускать уровень аудио высокого разрешения под названием Spotify HiFi, но компания не подтвердила конкретную дату выпуска. Теперь просочилось видео, предполагающее, что запуск HiFi может быть неизбежен.
HiFi — это ответ Spotify на растущий спрос на аудио высокого разрешения или без потерь. Звук без потерь по качеству ближе к оригинальным музыкальным записям, а это означает, что слушатели смогут слышать большую глубину и ясность на этом новом уровне по сравнению с тем, что они получают от бесплатной версии Spotify или Spotify Premium. Видео, которое впервые было опубликовано на Reddit пользователем Nickx000x, подписано: «Вот краткий обзор предстоящего процесса адаптации Hi-Fi после изменения приложения».
Видео предлагает то, что по сути является экскурсией по Spotify HiFi. Оно начинается с зеленого логотипа HiFi, а затем переходит к экрану с надписью «Добро пожаловать в лучший способ слушать музыку на Spotify». Согласно этой странице, как только вы получите доступ к Spotify HiFi, будут загружены высококачественные песни, а ваши настройки звука будут настроены автоматически.
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