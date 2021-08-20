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Microsoft 365 прекращает поддержку Internet Explorer 11

Microsoft 365 прекращает поддержку Internet Explorer 11

Как отмечалось еще осенью 2020 года, программы и службы Microsoft 365 больше не будут поддерживать Internet Explorer 11 (IE11). Это означает, что у вас может быть ухудшена работа или они не смогут подключиться к этим программам и службам, используя IE11. Компания обещала обеспечить плавное завершение поддержки.

Для связи и оповещения пользователей о предстоящих изменениях, таких как отключение приложения или службы и/или перенаправление, будут использоваться баннеры.

Изменения в поддержке Internet Explorer 11, начавшиеся 17 августа:

  • Outlook Web App: пользователи, которые входят в систему с учетной записью AAD, получат все возможности, но не получат новых функций в будущем. Пользователи, которые входят в систему с учетной записью Microsoft (MSA), будут перенаправлены в Outlook Web App Light.
  • Возможности SharePoint’s Open with Explorer View в File Explorer в IE11: Эти функции существуют только в IE11, и хотя некоторые клиенты могут продолжать их использовать, они останутся в режиме обслуживания. Microsoft рекомендует перейти на Microsoft Edge и OneDrive Sync для лучшего взаимодействия и скоро добавит функцию просмотра в проводнике в современной библиотеке документов SPO в Microsoft Edge (подробности будут позже).

Хотя приложения и службы Microsoft 365 больше не поддерживают Internet Explorer 11, настольное приложение останется браузером, поддерживаемым Microsoft до 15 июня 2022 года. После этой даты он перестанет работать и не будет поддерживаться в некоторых версиях Windows. 10.

По материалам Pingvin Pro
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