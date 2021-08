Стало известно, сколько стоит самый дешевый смартфон в мире

Появились подробности о характеристиках и цене самого дешевого смартфона в мире JioPhone Next, как его называют создатели. Индийский конгломерат Reliance еще в июне этого года анонсировал смартфон JioPhone Next, который был создан в сотрудничестве с Goolge.

Источник сообщает, что устройство будет предлагаться по цене 47 долларов. Мукеш Амбани (Mukesh Ambani), глава Reliance, заявил, что JioPhone Next будет считаться самым доступным смартфоном не только в Индии, но и на мировом рынке.

Устройство будет оснащено мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 215, в качестве операционной системы выступит Android 11 Go. На телефоне будут установлены облегченные приложения Duo Go и Google Camera Go.

Разрешение экрана составит HD+, смартфон будет иметь два слота для SIM-карт, поддерживать двойное подключение 4G VoLTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

В основной камере будет установлен 13-мегапиксельный датчик изображения OmniVision, а фронтальная получит 8-мегапиксельный сенсор, который поддерживает запись видео разрешением 1080р. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а не 2 ГБ, как сообщалось ранее.

Запуск смартфона ожидается 10 сентября.