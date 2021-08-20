Киев впервые попал в первую сотню международного рейтинга городов-миллионников

В 2021 году Киев улучшил свои позиции в рейтинге Best Cities Reports 2021, поднявшись с 139-го на 87-е место. Таким образом украинская столица впервые попала в первую сотню списка Best Cities.
Об этом сообщил Департамент экономики и инвестиций КГГА, ссылаясь на американское рейтинговое издание Best Cities Reports 2021.
Best Cities Reports 2021 – это уже шестой выпуск с исчерпывающим рейтингом городов мира для жизни, работы, инвестиций и путешествий от компании Resonance Consultancy.
Издание называет Киев одним из наиболее известных городов, красочным и ярким, как национальный флаг, сравнивает здания в столице с писанками и изображает холмы реки Днепр со златоверхими соборами на горизонте.
В частности, в разделе о достопримечательностях и памятниках упоминают объекты, внесенные в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине – Софийский собор и Киево-Печерскую Лавру, а также Свято-Михайловский Златоверхий и Свято-Владимирский соборы. Музеи столицы получили 27 место среди всех музеев мира.
Resonance Consultancy составляет рейтинг городов мира с населением более миллиона человек на основе статистических показателей и оценок качества услуг местными жителями и туристами. Рассматривается 25 сфер, сгруппированные в шесть основных категорий: окружающая среда с учетом количества случаев заболевания COVID-19; ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура; человеческий капитал; уровень жизни; досуг; освещение в СМИ, интернете и т.д.
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