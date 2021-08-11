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Тарифы на электроэнергию пересмотрят весной 2022 года: что планируют в Кабмине

Тарифы на электроэнергию пересмотрят весной 2022 года: что планируют в Кабмине

Постановление Кабинета Министров о тарифах на электроэнергию будет действовать с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года. Весной придется пересматривать схему ценообразования.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Что планируют. Как отмечается, в качестве рабочего варианта пока рассматривается еще одно снижение тарифа весной и введение двух “полочек” для расчета стоимости электроэнергии. Тариф на первые 250 кВт-ч могут снизить до 1,2 грн, до 600 кВт-ч тариф останется 1,68 грн, а если потребление будет свыше 600 кВт-ч, то за весь потребленный объем придется платить по рыночной цене без учета промежуточных тарифов.

Как пояснили РБК-Украина в правительстве, таким образом планируют заставить богатых потребителей оплачивать услугу без всяких льгот. Но этот вариант имеет риски. Крупные потребители могут разбивать один счет на несколько. Кроме того, против выступают поставщики услуг – они боятся оттока потребителей. Так что однозначно сказать, как будет развиваться ситуация с мая следующего года – пока нельзя.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины обнародовал постановление О порядке возложения специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Согласно документу, тариф для населения при потреблении до 250 кВт·ч в месяц снизится на 14% до 1,44 грн за 1 кВт·ч с 1 октября;
  • украинцы тратят на оплату коммунальных тарифов и еду значительную часть своих доходов. В Государственной службе статистики подсчитали, в каких областях Украины тарифы на коммуналку и цены на продукты питания выросли больше всего.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам РБК-Украина
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