Nissan представил спорткар с двигателем в 400 лошадиных сил (фото)

Японская компания Nissan представила новый автомобиль 2023 Nissan Z.

Об этом сообщает CarBuzz.

Внутри спорткара установлен 3-литровый двойной турбодвигатель V6 с мощностью в 400 лошадиных сил и крутящим моментом в 350 Нм.

Компания заявляет, что 2023 Nissan Z может разогнаться до 96 км в час за 4,3 секунды.

Отмечается, что в автомобиле также встроена 20,3-сантиметровая или 22,8-сантиметровая панель приборов, на выбор клиента. Кроме того, в спорткаре сохранена 6-ступчатая механическая коробка передач. В то же время для американского рынка также будет доступна 9-ступчатая автоматическая коробка передач.



Фото: CarBuzz

Пока что компания не опубликовала расценки на автомобиль, однако, по данным СМИ, стоимость одной модели может стартовать от около 35 тысяч долларов США.



Фото: CarBuzz

Продажи 2023 Nissan Z начнутся весной 2022 года.



Фото: CarBuzz