В Morgan Stanley назвали главные препятствия для роста стоимости золота

Утром в среду золотые котировки устремились к отметке $1800 за унцию, но эксперты не торопятся озвучивать позитивные прогнозы.
Согласно данным торгов, фьючерс на золото днем в среду торгуется на уровне $1.793,70 (+0,33%), тогда как стоимость фьючерса на серебро выросла на 0,57% и достигла $23,795 за унцию.
В качестве факторов, которые могут негативно сказаться на стоимости золота и других драгметаллов, эксперты Morgan Stanley указывают повышение процентных ставок и перспективы укрепления валюты США на фоне восстановления мировой экономики после кризисного 2020-го.
По их словам, динамика спроса и предложения у металлов, таких как медь, золото и серебро, сегодня на порядок уступает показателям сектора энергоносителей.
О рисках снижения стоимости золота, несмотря на стабильные покупки, говорят и в FxPro. По мнению экспертов, всерьез покупать «желтый металл» быки могут лишь после взлета котировок выше отметки $1800 за унцию.
В агентстве Kitco News отмечают, что, согласно последним данным, хедж-фонды и управляющие активами сократили длинные позиции по фьючерсам на золото на COMEX до 111.892 контрактов (-21.028 контрактов), тогда как короткие позиции, напротив, увеличились до 76.489 контрактов (+33.442).
Как отмечают в Commerzbank, «крупные фонды сбежали с рынка золота в большой панике».
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