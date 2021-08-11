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Получить все необходимые разрешения и открыть собственный бизнес можно будет по одной заявке

Получить все необходимые разрешения и открыть собственный бизнес можно будет по одной заявке

Правительство начало реализацию проекта «Е-предприниматель», который предоставит возможность предпринимателям быстро получать все разрешительные документы на конкретный вид деятельности.

Об этом сообщил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Игорь Дядюра, передает пресс-служба ведомства.

«На сегодня, чтобы открыть собственный бизнес, украинцам приходится тратить время и усилия на получение разрешительных документов, подачу различных деклараций, открытие банковских счетов. Например, для открытия парикмахерской необходимо получить 18 документов — от регистрации бизнеса до вывески. Причем главной проблемой часто становится необходимость соблюдения принципа последовательности, то есть невозможно получить документ № 3, пока не получил № 1−2. В рамках реализации „Е-предприниматель“ получить все необходимые разрешительные документы можно будет за несколько кликов на портале „Дія“», — отметил Игорь Дядюра

В экспериментальном проекте «Е-предприниматель» будет реализовываться принцип «цепочки». Например, для открытия некоторых видов бизнеса нужно посетить более 6 органов власти и получить соответствующие разрешения и выводы. Теперь подать заявку с пакетом необходимых документов можно будет не выходя из офиса.

Документы начинают сразу обрабатывать, причем на каждом этапе принимается квалифицированная электронная подпись от первого государственного органа, который первым выдает справку. Предприниматель сможет отслеживать свою заявку и в конце получить полный пакет документов для начала собственного дела.

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«Создание благоприятного бизнес-климата в Украине — одна из ключевых задач министерства. Предприниматели должны развивать свой бизнес, а не тратить энергию — ни одного Джоуля на обременительные бюрократические процедуры», — добавил замминистра.

По материалам Finance.UA
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