В каких случаях работник имеет право на компенсацию за задержку зарплаты

Работникам предусмотрена выплата компенсации за потерю части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.

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“Согласно ст. 2 Закона Украины от 19 октября 2000 года № 2050-III «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» с изменениями и дополнениями, компенсация осуществляется в случае задержки выплаты заработной платы на один и более календарных месяцев”, – сказано в сообщении.

Компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога в связи с отношениями трудового найма согласно закону, для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц приравниваются к заработной плате и облагаются налогом по ставке 18 процентов.

Сумма компенсации включается в фонд оплаты труда того месяца, в котором фактически производится ее начисление и выплата.

Как рассчитывают размер компенсации:

сумма компенсации рассчитывается как произведение начисленного, но не выплаченного денежного дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса потребительских цен в процентах для определения суммы компенсации;

индекс потребительских цен для определения суммы компенсации рассчитывается путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госстата) за период невыплаты денежного дохода. Индекс потребительских цен в месяце, за который выплачивается доход, в расчет не включается;

в случае выплаты в мае 2020 г. начисленных, но не выплаченных своевременно денежных доходов за 2016-2020 гг. сумма компенсации начисляется с учетом величины прироста индекса потребительских цен.

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