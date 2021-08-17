В каких случаях работник имеет право на компенсацию за задержку зарплаты

Работникам предусмотрена выплата компенсации за потерю части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.
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“Согласно ст. 2 Закона Украины от 19 октября 2000 года № 2050-III «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» с изменениями и дополнениями, компенсация осуществляется в случае задержки выплаты заработной платы на один и более календарных месяцев”, – сказано в сообщении.
Компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога в связи с отношениями трудового найма согласно закону, для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц приравниваются к заработной плате и облагаются налогом по ставке 18 процентов.
Сумма компенсации включается в фонд оплаты труда того месяца, в котором фактически производится ее начисление и выплата.
Как рассчитывают размер компенсации:
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