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Самый большой аккумулятор в серии: Google представила Pixel 5a (фото, видео)

Самый большой аккумулятор в серии: Google представила Pixel 5a (фото, видео)

Компания Google сегодня официально представила смартфон Pixel 5a 5G – преемник прошлогодне модели среднего уровня Pixel 4a 5G.

Новинка поступит в продажу в США по цене $449.

Новинка получила алюминиевый корпус, защищенный от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, дисплей OLED диагональю 6,34 дюйма разрешением 2400 х 1080 с обычной кадровой частотой 60 Гц, платформу Qualcomm Snapdragon 765G с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти.

Основная камера в Pixel 5a 5G сдвоенная – с датчиками разрешением 12 и 16 Мп. Первый соединен с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,7, а второй смотрит на мир через сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F/2,2. Во фронтальной камере применяется датчик разрешением 8 Мп. Есть стереодинамики и стандартный разъем для наушников.

Одно из самых существенных отличий новой модели от предшественника – емкость аккумуляторной батареи. Если в Pixel 4a 5G использовался элемент емкостью 3885 мА·ч, то в Pixel 5a 5G применяется аккумулятор емкостью 4680 мА·ч. Поддержки беспроводной зарядки нет, а мощность проводной невелика – 18 Вт.

По материалам iXBT.com
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