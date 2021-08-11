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Блокчейн-платформа PolyNetwork предложила работу взломавшему ее хакеру

Блокчейн-платформа PolyNetwork предложила работу взломавшему ее хакеру

Платформа PolyNetwork, ставшая жертвой «крупнейшей в истории» кражи криптовалют, предложила работу хакеру, который «забавы ради» вывел с нее токены на сумму больше $ 600 млн.

Платформа PolyNetwork предложила хакеру, который вывел с нее более $ 600 млн в криптовалютах, должность «главного советника по безопасности», пишет Bloomberg. Ранее компания заявляла, что выведенная сумма — «крупнейшая» из украденных в истории децентрализованных финансов.

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PolyNetwork стала называть своего взломщика мистером «Белая шляпа» — этот термин используется для хакеров, которые находят уязвимости и предупреждают компании о необходимости их исправить.

«Чтобы выразить нашу благодарность и призвать мистера „Белая шляпа“ продолжать вносить свой вклад в развитие безопасности в мире блокчейна вместе с PolyNetwork, мы сердечно приглашаем его стать главным советником по безопасности», — говорится в заявлении компании.

При этом платформа отметила, что не планирует привлекать хакера к ответственности, так как уверена, что он «незамедлительно вернет полный контроль над активами PolyNetwork и ее пользователям».

По материалам Forbes
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