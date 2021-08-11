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Европа оправляется от кризиса. ВВП еврозоны вырос на 2% за квартал — Евростат

Европа оправляется от кризиса. ВВП еврозоны вырос на 2% за квартал — Евростат

Экономика еврозоны выросла на 2% за второй квартал, заявил Евростат 17 августа. Снятие карантинных ограничений подпитывает экономическое восстановление, пишет Reuters.

По данным Евростата, в период с апреля по июнь занятость в еврозоне выросла на 0,5%, что совпадает с предыдущими прогнозами экономистов.

Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, когда Европа вошла в худшую стадию пандемии, ВВП еврозоны увеличился на 13,6%.

Годовой показатель ВВП был скорректирован в сторону снижения по сравнению с июльским прогнозом роста в 13,7%.

Рост ВВП способствовал росту занятости населения в апреле-июне: этот показатель увеличился на 0,5% в квартальном и на 1,8% в годовом исчислении — выше предыдущих прогнозов в 1,5%.

Джессика Хиндс, специалист консультационной компании Capital Economics, заявила, что ожидает продолжения интенсивного роста в третьем квартале, спрогнозировав ограниченные последствия для экономики еврозоны из-за распространения более заразного дельта-варианта коронавируса.

Несмотря на значительное восстановление во втором квартале, экономика еврозоны до сих пор примерно на 3% меньше, чем в конце 2019 года. Между тем экономики США и Китая поднялись выше своего уровня до пандемии.

Испания и Италия – лидеры роста

Среди крупнейших экономик еврозоны значительнее всего за квартал вырос ВВП Испании и Италии — на 2,8% и 2,7% соответственно.

Италия, одна из самых пострадавших от пандемии стран еврозоны, почувствовала рост уже в первом квартале 2021 года, когда ВВП всего блока еще падал.

Германия и Франция за этот квартал зафиксировали более умеренный рост ВВП — 1,5% и 0,9% соответственно.

Экономику поддержали бары и торговля

Имеющиеся данные из стран еврозоны показывают, что расходы домохозяйств были основным фактором роста во втором квартале. По данным, обнародованным во вторник Нидерландами, потребительские расходы прыгнули почти на 6%, благодаря барам и ресторанам, которые в марте стали постепенно открываться после шестимесячного карантина.

Еще одним фактором восстановления экономики стала торговля. В июне экспорт товаров из еврозоны вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом и составил почти 210 млрд евро.

Зато промышленность сокращалась как в июне, так и в мае, что более чем полностью нивелировало рост производства в апреле, показали данные Евростата.

Третий и последний раз показатели ВВП за второй квартал опубликуют 7 сентября. Этот релиз также будет включать разбор по секторам экономики.

По материалам Минфин.com.ua
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