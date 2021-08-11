Названа цена газа при формировании тарифов на тепло для населения

При формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа — 7420 грн/тыс. м куб.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время совещания с главами городских советов и областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону.

«Основной задачей, которую поставил Президент Украины Владимир Зеленский, является своевременный запуск отопительного сезона и то, чтобы тарифы на отопление для населения не выросли», — отметил во время совещания заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Министр развития общин и территорий в свою очередь подчеркнул, что при формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа — 7420 грн/тыс.м.куб.

«Сейчас каждый регион с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов работает над технической подготовкой начала отопительного сезона. Сегодня всем нам важно объединиться и совместными усилиями обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021−2022 года. Радует, что по этому поводу с руководителями городов и главами ОГА есть понимание и конструктивный диалог», — отметил во время совещания Чернышев.

Справка Finance.ua:

в середине августа в Киеве начали выставлять счета на оплату отопления;

Киевская городская госадминистрация прогнозирует, что в течение отопительного периода цены на газ, которые уже достигли рекордного уровня, а за ними тариф на отопление и горячую воду будут только расти.

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