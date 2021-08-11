0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 223 0

Названа цена газа при формировании тарифов на тепло для населения

Названа цена газа при формировании тарифов на тепло для населения

При формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа — 7420 грн/тыс. м куб.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время совещания с главами городских советов и областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону.

«Основной задачей, которую поставил Президент Украины Владимир Зеленский, является своевременный запуск отопительного сезона и то, чтобы тарифы на отопление для населения не выросли», — отметил во время совещания заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Министр развития общин и территорий в свою очередь подчеркнул, что при формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа — 7420 грн/тыс.м.куб.

«Сейчас каждый регион с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов работает над технической подготовкой начала отопительного сезона. Сегодня всем нам важно объединиться и совместными усилиями обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021−2022 года. Радует, что по этому поводу с руководителями городов и главами ОГА есть понимание и конструктивный диалог», — отметил во время совещания Чернышев.

Справка Finance.ua:

  • Киевская городская госадминистрация прогнозирует, что в течение отопительного периода цены на газ, которые уже достигли рекордного уровня, а за ними тариф на отопление и горячую воду будут только расти.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.