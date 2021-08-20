Средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен, – Центр занятости

В Государственном центре занятости размещено более 1500 вакансий в сфере дошкольного, начального и среднего образования. Средний показатель зарплаты среди образовательных вакансий – 6 900 гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости.
При этом средний показатель по всем профессиям на сайте центра занятости – 8 555 гривен.
Количество вакансий и средняя зарплата учителей. Согласно статистике вакансий Центра занятости, можно отметить, что чаще всего ищут учителей для школ (таких вакансий размещено 774), в то же время воспитателей в садики ищут вдвое реже (сейчас есть 305 вакансий).
Количество вакансий и средний размер ожидаемой зарплаты педагогов:
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