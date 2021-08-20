Средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен, – Центр занятости

В Государственном центре занятости размещено более 1500 вакансий в сфере дошкольного, начального и среднего образования. Средний показатель зарплаты среди образовательных вакансий – 6 900 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости.

При этом средний показатель по всем профессиям на сайте центра занятости – 8 555 гривен.

Количество вакансий и средняя зарплата учителей. Согласно статистике вакансий Центра занятости, можно отметить, что чаще всего ищут учителей для школ (таких вакансий размещено 774), в то же время воспитателей в садики ищут вдвое реже (сейчас есть 305 вакансий).

Количество вакансий и средний размер ожидаемой зарплаты педагогов:

директор обычной школы, специализированной школы, гимназии, интерната и тому подобное – 23 вакансии, средняя зарплата – 9 257 грн;

учитель по коррекционному образованию – 1 вакансия, зарплата – 9 231 грн;

воспитатель социальный по работе с детьми с инвалидностью – 6 вакансий, средняя зарплата – 8 515 грн;

учитель начальных классов – 117 вакансий, средняя зарплата – 7 280 грн;

методист – 38 вакансий, средняя зарплата – 7 209 грн;

директор (заведующий) садика – 2 вакансии, средняя зарплата – 7 097 грн;

учитель-логопед – 63 вакансии, средняя зарплата – 7 079 грн;

учитель-дефектолог – 85 вакансий, средняя зарплата – 7 040 грн;

воспитатель сада – 305 вакансий, средняя зарплата – 6 846 грн;

педагог-организатор – 57 вакансий, средняя зарплата – 6 635 грн;

учитель-реабилитолог – 34 вакансии, средняя зарплата – 6 138 грн;

педагог социальный – 66 вакансий, средняя зарплата – 6 130 грн;

воспитатель-методист – 15 вакансий, средняя зарплата – 5 795 грн.

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