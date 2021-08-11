2 млн на фейковой торговле валютами: полиция разоблачила интернет-мошенников

Столичные правоохранители выкрыли схему по созданию фейковых инвестиционных веб-сайтов. Мошенники присвоили 2 млн грн, привлекая клиентов выгодной торговлей валютами.
Об этом сообщает пресс-центр Киберполиции Украины.
Организаторами финансовой онлайн-пирамиды оказались жители Харькова и Сум. После получения инвестиций от граждан фигуранты исчезали.
“Гражданам предлагалось получать доход от торговли различными видами валют. Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем организаторы исчезали. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 2 млн грн”, – сказано в сообщении.
В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Расследование ведется в рамках дела о нарушении ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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