2 млн на фейковой торговле валютами: полиция разоблачила интернет-мошенников

Столичные правоохранители выкрыли схему по созданию фейковых инвестиционных веб-сайтов. Мошенники присвоили 2 млн грн, привлекая клиентов выгодной торговлей валютами.

Об этом сообщает пресс-центр Киберполиции Украины.

Организаторами финансовой онлайн-пирамиды оказались жители Харькова и Сум. После получения инвестиций от граждан фигуранты исчезали.

“Гражданам предлагалось получать доход от торговли различными видами валют. Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем организаторы исчезали. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 2 млн грн”, – сказано в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Расследование ведется в рамках дела о нарушении ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.