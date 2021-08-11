0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

2 млн на фейковой торговле валютами: полиция разоблачила интернет-мошенников

2 млн на фейковой торговле валютами: полиция разоблачила интернет-мошенников

Столичные правоохранители выкрыли схему по созданию фейковых инвестиционных веб-сайтов. Мошенники присвоили 2 млн грн, привлекая клиентов выгодной торговлей валютами.

Об этом сообщает пресс-центр Киберполиции Украины.

Организаторами финансовой онлайн-пирамиды оказались жители Харькова и Сум. После получения инвестиций от граждан фигуранты исчезали.

“Гражданам предлагалось получать доход от торговли различными видами валют. Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем организаторы исчезали. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 2 млн грн”, – сказано в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Расследование ведется в рамках дела о нарушении ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.