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ТОП-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников

ТОП-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников

Пандемия не приучила украинцев к удаленной работе: работники возвращаются в офисы. В настоящее время работать дистанционно, по разным данным, предлагают от 3% до 6% украинских работодателей.

Об этом пишет Опендатабот.

По данным Work.ua и Jooble, в апреле 2020 удаленная работа фигурировала в 7−8% от общего количества вакансий. Это вдвое больше, чем таких рабочих мест предлагается сейчас.

«Массового перехода на удаленную форму занятости пока мы не наблюдаем. Если глубже проанализировать предложения рынка труда, выяснится, что почти половина вакансий с возможностью работать удаленно выпадает на сферу информационных технологий», — комментирует Оксана Огнева, Head of Recruitment & Management Practice в Jooble.

ТОП-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников:

  • IT, компьютеры, интернет — 35% вакансий;
  • СМИ, издательство, полиграфия — 30%;
  • дизайн, творчество — 27%;
  • культура, музыка, шоу-бизнес — 27%;
  • логистика, склад, внешняя экономическая деятельность — 24%.

По данным OLX, с начала лета 2021 года был зафиксирован общий рост количества предложений для работы с физическим присутствием на рабочем месте — в частности, на 25% в июне. В ОЛХ. Работа это связывают со всплеском сезонных вакансий.

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По материалам Finance.UA
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