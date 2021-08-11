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О земельном налоге: ставки, льготы, сроки уплаты

О земельном налоге: ставки, льготы, сроки уплаты

Граждане Украины, которые владеют движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные налоги. В частности, владельцы земельных участков ежегодно обязаны уплачивать земельный налог, кроме случаев, когда они освобождаются от такой платы.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Что такое земельный налог?

Земельный налог, или плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество, который платят владельцы земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянные землепользователи.

Установление ставок земельного налога относится к полномочиям сельских, поселковых, городских советов и советов объединенных территориальных общин, которые устанавливают размеры ставок этого налога в пределах ставок, определенных Налоговым кодексом Украины, и утверждают их своим решением ежегодно до 15 июля.

Базой налогообложения для расчета земельного налога является:

  • нормативная денежная оценка земельных участков с учетом коэффициента индексации;
  • площадь земельных участков, нормативная денежная оценка которых не проведена.

Ставки налога для земельных участков, на которых проведена нормативная денежная оценка:

В размере не более 3% от их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования − не более 1% от их нормативной денежной оценки, а для сельскохозяйственных угодий − не менее 0,3% и не более 1% от их нормативной денежной оценки, а для лесных земель − не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.

Налоговая рассчитывает суммы земельного налога и направляет или вручает лично плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года уведомление-решение. Срок уплаты в течение 60 дней со дня вручения уведомления-решения.

Налоговым кодексом Украины установлен определенный перечень лиц, освобождающихся от уплаты земельного налога:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”;
  • физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Однако такое освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в рамках предельных норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства − в размере не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах − не более 0,25 гектара, в поселках − не более 0,15 гектара, в городах − не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства − не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей − не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства − не более 0,12 гектара.

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По материалам Finance.UA
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