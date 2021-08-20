Масштабные кризисы и финансовые Ренессансы: как менялись международные резервы независимой Украины

Как и во всех цивилизованных странах мира, финансовое благосостояние Украины зависит от объемов золотовалютных резервов (ЗВР). Их еще называют международными резервами. Именно от этих активов зависит способность государства выполнять национальные и международные обязательства.

Первые успехи и масштабный кризис. По данным The World Bank, в 1992 году международные резервы Украины оценивали в 468,9 миллиона долларов. Этот показатель стал заметно расти в начале 2000-х годов, хотя до самого успешного экономического периода Украины пройдет еще несколько лет. С 2000 по 2005 год ЗВР выросли с 1 миллиарда долларов до 19,4 миллиарда долларов.

Следующие 2 года международные резервы Украины непрерывно росли. Однако мировой кризис 2008 года прервал эту траекторию успеха. Перед кризисом на счетах Украины было почти 38 миллиардов долларов. На фоне мирового экономического краха сбережения нашего государства максимально упали до 24,4 миллиарда долларов, но с началом лета 2009 года Украина снова стала накапливать капитал.

Добавим, что в 2005 году объемы ЗВР взлетели сразу на 103,6% по сравнению с 2004 годом. Наибольший абсолютный прирост был зафиксирован еще через 2 года. Речь идет о более чеи 10 миллиардах долларов.

Главные провалы и новый Ренессанс Украины. Через 3 года после кризиса 2008 года золотовалютные резервы Украины выросли до новой рекордной отметки – более 38 миллиардов долларов в сентябре 2011 года. Однако с того момента объемы международных резервов сокращались в течение нескольких лет подряд.

В январе 2014 года золотовалютные резервы государства НБУ оценивал в 20,4 миллиарда долларов, однако до конца года они сократились на 63,3% до 7,5 миллиарда долларов, согласно данным The World Bank. Тогда как Trading Economics сообщает, что максимально эта цифра падала до 4,6 миллиарда долларов. За год ЗВР выросли на 77,3% до 13,3 миллиарда долларов. Начиная с 2015 года, объемы международных резервов Украины растут на постоянной основе:

2016 год – 15,5 млрд долларов;

2017 год – 18,8 млрд долларов;

2018 год – 20,8 млрд долларов;

2019 год – 25,3 млрд долларов;

2020 год – 26,2 млрд долларов.

К 30-й годовщине Независимости Украина имеет на своих счетах 28,9 миллиарда долларов США, согласно данным НБУ. В июле объемы международных резервов выросли на 2,1%.