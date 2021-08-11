В «Дії» запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android

В приложении «Дія» запустили бета-тестирование СOVID-сертификатов на операционной системе Android.

Об этом сообщает пресс-служба портала «Дія».

«В июле мы запустили бета-тест COVID-сертификатов на iOS, а уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android. Дело в том, что в Google появились новые требования по содержанию и правам доступа к информации, связанной с COVID-19. Соблюдая все требования, мы получили подтверждение новой версии „Дії“ уже с COVID-сертификатами», — сказано в сообщении.

Зачем нужен бета-тест:

чтобы повысить конверсию отображения данных. Тестирование помогает отобразить сертификаты вакцинации и исправить ошибки, которые были сделаны во время внесения данных.

Справка Finance.ua:

вносить или исправлять данные о вакцинации в COVID -сертификате может тот врач, который проводил ее в пункте прививки;