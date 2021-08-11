В «Дії» запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android

В приложении «Дія» запустили бета-тестирование СOVID-сертификатов на операционной системе Android.
Об этом сообщает пресс-служба портала «Дія».
«В июле мы запустили бета-тест COVID-сертификатов на iOS, а уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android. Дело в том, что в Google появились новые требования по содержанию и правам доступа к информации, связанной с COVID-19. Соблюдая все требования, мы получили подтверждение новой версии „Дії“ уже с COVID-сертификатами», — сказано в сообщении.
Зачем нужен бета-тест:
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