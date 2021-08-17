В Штатах разработали робота на гусеницах для работы в сложных условиях

Компания HEBI Robotics из американского Питсбурга разработала робота Tready, который передвигается на гусеницах и может работать в сложных условиях.

Об этом сообщает New Atlas.

Робот имеет длину 1,1 м, ширину 48,5 см и весит 25 кг, а его максимальная скорость не превышает 0,5 метра в секунду.

Благодаря одному заряду четырех литиевых батарей он сможет работать от 2 до 3 часов.

На Tready установлен миникомпьютер, который можно запрограммировать заранее. Также роботом можно управлять через Wi-Fi с помощью приложения в операционных системах iOS или Android.

Пользователи могут устанавливать на аппарате дополнительные камеры.

«Tready предназначен для всех, кого интересует прочный мобильный робот, который ориентируется на многих разных местностях», — заявил представитель компании Камал Картер.