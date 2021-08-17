7 признаков того, что перед вами вакансия-обманка

Рынок труда Украины динамичен. Среди привлекательных и горячих вакансий можно встретить «мутные» предложения. А по незнанию можно познакомиться с не самыми честными работодателями.

Эксперты портала Work.ua выделили 7 признаков того, что вакансия перед вами — это работа у недобросовестного работодателя.

1. Крупная компания скрывает свое название. В описании вакансии есть фразы «крупная международная компания» или «компания сотрудничает с крупными международными компаниями», но о какой компании идет речь — не разобрать. Это первый признак того, что имя компании может отпугнуть соискателей.

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2. Непонятный род деятельности компании. Когда род деятельности звучит размыто, без указания конкретной сферы деятельности, например, «динамично развивающаяся молодая» — такая формулировка настораживает. Если при этом еще и описание вакансии неприлично короткое — нужно быть начеку.

3. Компания скрывает свои контакты. То есть не указывает никаких данных, чтобы можно было найти о ней хоть какую-то информацию в интернете или у знакомых – сайт, адрес. Если работодатель скрывает эти данные даже после того, как вы их запросили, значит, либо у компании нет сайта/офиса, либо есть тайна.

4. Нужно заплатить за трудоустройство или собеседование. Брать деньги за трудоустройство теоретически могут только кадровые агентства. В противном случае лучше не платить работодателю.

Кстати, такие требования можно встретить в вакансиях с релокацией (выездом в другие страны). Как не ошибиться при трудоустройстве за границу, мы уже писали, обновите для себя эту информацию.

5. Просят звонить на платные номера. Отпетые мошенники несмотря на постоянные блокировки пытаются разместить свои “предложения”. Если вам пришло сообщение с просьбой перезвонить на телефоны с кодом 070 или 090 — ни в коем случае не звоните и сообщайте о таких работодателях.

6. Размытые обязанности и навыки. Насторожить должны:

только размытые требования в вакансии без специфики: активность, чувство юмора, умение поддержать беседу, желание работать;

только размытое описание обязанностей: выполнение поручений, работа в офисе, с документами, с людьми;

гибкий график, зарплата выше средней по рынку, бонус — путешествия за границу.

7. Объявление в неожиданном месте. Если вы находите объявления похожего содержания на столбах, заборах, остановках — перед вами вряд ли серьезный работодатель.

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