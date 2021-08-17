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Цены на жилье на самом дорогом рынке мира установили новый рекорд

Цены на жилье на самом дорогом рынке мира установили новый рекорд

Цены на жилье в Гонконге достигли рекордных высот, присоединившись к другим рынкам недвижимости, которые резко растут на фоне низких ставок по ипотечным кредитам и растущего спроса на фоне медленного спада пандемии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на недвижимость выросли на 0,65% за неделю до 8 августа, согласно данным Centaline Property Agency, которое начало отслеживать цены в 1993 году. Последний рекорд индекса цен компании был установлен в середине 2019 года в начале антиправительственных протестов. С начала года цены на жилую недвижимость выросли на 8,6%.

Чрезмерный спрос, ограниченное предложение и низкие ставки по ипотечным кредитам способствовали росту самого дорогого в мире рынка недвижимости на фоне опасений по поводу будущего города после протестов и введения в прошлом году закона о национальной безопасности Китая.

Наряду с высоким спросом со стороны местных покупателей рынок также укрепляют инвесторы из материкового Китая. По данным Midland Realty, на них пришлось 11,3% покупок в стоимостном выражении за первые четыре месяца 2021 года, что на 10,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Ожидается, что цены будут продолжать расти. Консалтинговая компания Cushman & Wakefield прогнозирует, что во втором полугодии цены на жилье вырастут еще на 5%.

Большое количество ликвидности также приводит к росту цен в других крупных финансовых центрах мира. В апреле цены на жилье в Соединенных Штатах Америки зафиксировали наибольший рост за 30 лет. Цены на жилье в Новой Зеландии, одном из самых горячих рынков в мире, выросли 31-й месяц подряд.

По материалам Mind
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