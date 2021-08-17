В ГНС ответили, должен ли ФЛП включать в доход полученный кредит

В Главном управлении ГНС в Тернопольской области рассказали, в каких случаях кредит включается в состав дохода физических лиц – предпринимателей.

Финансовый кредит – средства, предоставляемые банком-резидентом или нерезидентом, который квалифицируется как банковское учреждение согласно законодательству страны пребывания нерезидента, или резидентами и нерезидентами, имеющими согласно соответствующему законодательству статус небанковских финансовых учреждений, а также иностранным государством или его официальными агентствами, международными финансовыми организациями и другими кредиторами – нерезидентами юридическому или физическому лицу на определенный срок для целевого использования и под процент.

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Налогообложению подлежат доходы ФЛП, полученные в течение календарного года от осуществления хозяйственной деятельности.

Что это значит. Получение ФЛП кредита в соответствии с условиями договора подлежит обязательному возврату в определенные сроки, то есть в течение действия договора кредита сумма кредита не включается в состав дохода субъекта хозяйствования.

При этом следует отметить, если сумма кредита не возвращена в установленный в договоре срок, то она включается в состав доходов физического лица – предпринимателя и облагается налогом на общих основаниях.

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