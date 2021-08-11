Kia снимает с производства свой самый быстрый седан

Kia совсем недавно обновила свой спортивный седан Stinger. Но источники в американском представительстве компании сообщают, что модель снимут с производства уже ближайшей весной.
Несмотря на признание рынка в 2017 году сразу после премьеры, Stinger так и не вырос в продажах до тех цифр, которых ждали в компании. Так, модели осталось жить примерно полгода, после чего ее место на конвейере должен занять минивэн Carnival Hybrid.
Отметим, что автопроизводитель пока официально не подтвердил эту информацию, более того, в компании считают, что Stinger является важным компонентом бренда и остается модным автомобилем в модельном ряду.
Stinger был и остается солидным продуктом: яркий, с мощным двигателем и просторным салоном. Но этого рынку очевидно недостаточно. Проблема Stinger в том, что большинство людей предпочитают кроссовер, а не седан. А те покупатели, которые смотрят на быстрый заднеприводный автомобиль, выбирают машины других брендов — прежде всего немецких. Но Kia Stinger — далеко не единственный автомобиль, которому сложнее привлечь потенциальных клиентов, чем журналистов.
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