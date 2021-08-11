Созданием процессоров Samsung Exynos займётся искусственный интеллект

Samsung начала использовать умные алгоритмы для разработки нового поколения мобильных процессоров. Для этого южнокорейский гигант заручился поддержкой Synopsys — лидера в области разработки программного обеспечения для проектирования микросхем.
Разработкой новых процессоров Samsung займётся DSO.ai от Synopsys. По словам последней, это первое коммерческое программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для проектирования процессоров и однокристальных систем.
Отмечается, что южнокорейская компания доверит ИИ не всю работу от начала и до конца, а лишь будет использовать машинное обучение с подкреплением для автоматизации процесса создания оптимального дизайна системы на кристалле.
В задачи DSO.ai войдёт поиск оптимального дизайна компоновки процессора, чтобы соблюсти баланс между его производительностью, энергопотреблением и площадью самого чипа. В Synopsys отмечают, что в некоторых случаях этот алгоритм помог увеличить частоту чипа на 18% и снизил энергопотребление на 21%. Кроме того, время разработки сократилось с полугода до всего одного месяца.
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