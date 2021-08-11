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Созданием процессоров Samsung Exynos займётся искусственный интеллект

Созданием процессоров Samsung Exynos займётся искусственный интеллект

Samsung начала использовать умные алгоритмы для разработки нового поколения мобильных процессоров. Для этого южнокорейский гигант заручился поддержкой Synopsys — лидера в области разработки программного обеспечения для проектирования микросхем.

Разработкой новых процессоров Samsung займётся DSO.ai от Synopsys. По словам последней, это первое коммерческое программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для проектирования процессоров и однокристальных систем.

Отмечается, что южнокорейская компания доверит ИИ не всю работу от начала и до конца, а лишь будет использовать машинное обучение с подкреплением для автоматизации процесса создания оптимального дизайна системы на кристалле.

В задачи DSO.ai войдёт поиск оптимального дизайна компоновки процессора, чтобы соблюсти баланс между его производительностью, энергопотреблением и площадью самого чипа. В Synopsys отмечают, что в некоторых случаях этот алгоритм помог увеличить частоту чипа на 18% и снизил энергопотребление на 21%. Кроме того, время разработки сократилось с полугода до всего одного месяца.

По материалам 4PDA
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