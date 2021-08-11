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Fitch изменило прогноз рейтинга для семи городов Украины

Fitch изменило прогноз рейтинга для семи городов Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) семи украинских городов в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный» после суверенного рейтингового действия.

В частности, агентство улучшило прогноз рейтинга Киева, Днепра, Харькова, Львова, Мариуполя, Николаева и Одессы.

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Отмечается, что пересмотр прогноза по РДЭ указанных городов следует за пересмотром на «позитивный» прогноза по суверенному рейтингу Украины.

В то же время рейтинговое действие не коснулось оценки кредитоспособности городов на самостоятельной основе. Как отмечают в Fitch, кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню b+.

По материалам НВ
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