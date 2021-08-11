Fitch изменило прогноз рейтинга для семи городов Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) семи украинских городов в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный» после суверенного рейтингового действия.

В частности, агентство улучшило прогноз рейтинга Киева, Днепра, Харькова, Львова, Мариуполя, Николаева и Одессы.

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Отмечается, что пересмотр прогноза по РДЭ указанных городов следует за пересмотром на «позитивный» прогноза по суверенному рейтингу Украины.

В то же время рейтинговое действие не коснулось оценки кредитоспособности городов на самостоятельной основе. Как отмечают в Fitch, кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню b+.