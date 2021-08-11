В США горел завод Коломойского: подозревают умышленный поджог

В американском штате Огайо произошел масштабный пожар на неработающем заводе украинского олигарха Игоря Коломойского.

Американские правоохранители подозревают умышленный поджог по делу о пожаре на заводе Коломойского, сообщает журналист-расследователь Майкл Саллах.

Следователи штата Огайо расследуют умышленный поджог в пожаре на прошлой неделе на металлургическом заводе, принадлежащем украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который находится под следствием Grand Jury (большое жюри присяжных. – Ред.) за отмывание денег.

«Мы считаем, что это умышленный поджог», – отметил Брайан Бонерт из офиса начальника пожарной службы.

BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering. "We do believe it was intentionally set," said Brian Bohnert of fire marshal's office. pic.twitter.com/7LptsO0sYz — Michael Sallah (@MikeSallah7) August 16, 2021

Пожар вспыхнул на прошлой неделе, через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата Огайо открыла дело о загрязнении окружающей среды из-за утечки в близлежащую реку токсичных отходов с завода Коломойского, пишет журналистка Татьяна Козырева.

Металлургический завод Коломойского в Огайо не работал с 2016 года. По данным журналистов, на заводе не работали пожарные гидранты и было отключено электричество.

Американские СМИ ранее писали, что на предприятиях Коломойского произошло несколько взрывов и несчастных случаев из-за несоблюдения техники безопасности. Также было зафиксировано нарушение экологических норм.

С 2016 года часть сталелитейных предприятий объявили о банкротстве. В Кливленде два из офисных небоскребов были проданы с большими убытками. Сейчас только один из сталелитейных заводов все еще работает: Felman Production в Западной Вирджинии.

21 мая 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в суд штата Делавэр. Банк обвинил их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с олигархами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на приобретение активов в США.

Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В частности контролируемая Коломойским и Боголюбовым компания Optima Ventures потратила около $250 млн на покупку коммерческой недвижимости в Кливленде (штат Огайо).

Компания контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города. За последние несколько лет владельцы Optima продали большую часть своей недвижимости. Также много имущества Коломойского и Боголюбова обнаружено в штатах Иллинойс, Техас и Кентукки.

В прошлом году в августе Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в хищении миллиардов долларов из Приватбанка для приобретения американских активов, в частности ферросплавных и металлургических заводов, а также объектов недвижимости, в частности коммерческой недвижимости в Кливленде.

В феврале Optima подала иск на $23 млн против Минюста США за конфискацию коммерческой недвижимости украинских олигархов в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас).

5 марта Госдепартамент США ввел санкции против Коломойского и его семьи. В частности, им запрещен въезд в США.