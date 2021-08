В США горел завод Коломойского: подозревают умышленный поджог

В американском штате Огайо произошел масштабный пожар на неработающем заводе украинского олигарха Игоря Коломойского.

Американские правоохранители подозревают умышленный поджог по делу о пожаре на заводе Коломойского, сообщает журналист-расследователь Майкл Саллах.

Следователи штата Огайо расследуют умышленный поджог в пожаре на прошлой неделе на металлургическом заводе, принадлежащем украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который находится под следствием Grand Jury (большое жюри присяжных. – Ред.) за отмывание денег.

«Мы считаем, что это умышленный поджог», – отметил Брайан Бонерт из офиса начальника пожарной службы.

BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering. "We do believe it was intentionally set," said Brian Bohnert of fire marshal's office. pic.twitter.com/7LptsO0sYz