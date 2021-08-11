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В США горел завод Коломойского: подозревают умышленный поджог

В США горел завод Коломойского: подозревают умышленный поджог

В американском штате Огайо произошел масштабный пожар на неработающем заводе украинского олигарха Игоря Коломойского.

Американские правоохранители подозревают умышленный поджог по делу о пожаре на заводе Коломойского, сообщает журналист-расследователь Майкл Саллах.

Следователи штата Огайо расследуют умышленный поджог в пожаре на прошлой неделе на металлургическом заводе, принадлежащем украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который находится под следствием Grand Jury (большое жюри присяжных. – Ред.) за отмывание денег.

«Мы считаем, что это умышленный поджог», – отметил Брайан Бонерт из офиса начальника пожарной службы.

Пожар вспыхнул на прошлой неделе, через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата Огайо открыла дело о загрязнении окружающей среды из-за утечки в близлежащую реку токсичных отходов с завода Коломойского, пишет журналистка Татьяна Козырева.

Металлургический завод Коломойского в Огайо не работал с 2016 года. По данным журналистов, на заводе не работали пожарные гидранты и было отключено электричество.

Американские СМИ ранее писали, что на предприятиях Коломойского произошло несколько взрывов и несчастных случаев из-за несоблюдения техники безопасности. Также было зафиксировано нарушение экологических норм.

С 2016 года часть сталелитейных предприятий объявили о банкротстве. В Кливленде два из офисных небоскребов были проданы с большими убытками. Сейчас только один из сталелитейных заводов все еще работает: Felman Production в Западной Вирджинии.

21 мая 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в суд штата Делавэр. Банк обвинил их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с олигархами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на приобретение активов в США.

Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В частности контролируемая Коломойским и Боголюбовым компания Optima Ventures потратила около $250 млн на покупку коммерческой недвижимости в Кливленде (штат Огайо).

Компания контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города. За последние несколько лет владельцы Optima продали большую часть своей недвижимости. Также много имущества Коломойского и Боголюбова обнаружено в штатах Иллинойс, Техас и Кентукки.

В прошлом году в августе Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в хищении миллиардов долларов из Приватбанка для приобретения американских активов, в частности ферросплавных и металлургических заводов, а также объектов недвижимости, в частности коммерческой недвижимости в Кливленде.

В феврале Optima подала иск на $23 млн против Минюста США за конфискацию коммерческой недвижимости украинских олигархов в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас).

5 марта Госдепартамент США ввел санкции против Коломойского и его семьи. В частности, им запрещен въезд в США.

По материалам Финансовый клуб
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