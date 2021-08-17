The Economist назвал самую грязную экономику Западной Европы

Последние 20 лет немецкая экономика, которая является главной в Европе, была «самой грязной».

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного The Economist.

Германия активно сворачивает производство ядерной энергии, но по-прежнему остается зависимой от ископаемого топлива.

Страна начала поэтапно прекращать работу своих 12 атомных электростанций после катастрофы на реакторе Фукусима в Японии. В конце 2022 года закроются последние три объекта. В июле появилась информация, что Германия заручилась поддержкой Австрии, Дании, Люксембурга и Испании, выступив против планов Евросоюза классифицировать ядерную энергетику как «экологичную» и инвестировать в нее средства.

В то же время Германия намерена достичь углеродного нейтралитета на пять лет раньше всего ЕС – до 2045 года, но, как и ранее, при этом имея сильную зависимость от ископаемого топлива для производства электричества и отопления. В период с 2000 по 2019 год страна производила в среднем на 43 процента больше вредных эмиссий, чем страны с активными атомными электростанциями.

Сейчас европейские страны, использующие ядерную энергию, имеют более низкие уровни выбросов углекислого газа, чем те, которые опираются на другие виды топлива. Хорошо регулируемая атомная энергетика безопасна и обеспечивает стабильный источник электроэнергии без вредных эмиссий.

Большинство соседей Германии не поддерживают ее ядерную политику. Из 17 европейских стран, использующих такую энергию, только Великобритания планирует в ближайшее время закрыть несколько электростанций, при этом в стране все еще строятся новые объекты. Кроме того, Сенат США также нацелен на широкую поддержку национальной ядерной энергетики.

В Германии приближаются выборы, а население обеспокоено восстановлением страны после недавних катастрофических наводнений. Очень вероятно, что глобальное потепление будет одним из главных приоритетов общественной повестки дня, и власти поднимут вопрос о возвращении к ядерной энергетике, считают эксперты.