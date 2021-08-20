Как изменились цены на частные дома на вторичном рынке: статистика по регионам

В течение 2021 года средняя стоимость частных домов в Украине в долларовом эквиваленте остается стабильной. Об этом заявил эксперт по недвижимости, пишет 3m2.
Эксперты говорят, что по состоянию на начало июля средняя стоимость частных усадеб в Украине составляет 474,7 $/кв. м.
«С начала 2021 года ценовая ситуация на рынке претерпела 2 ключевых всплеска. Если в марте 2021 средние цены увеличились на 5,6% до 496,1 $/кв. м, то в июне произошло снижение стоимости частных усадеб в среднем на 4,8% до 474,7 $/кв. м», – отметил аналитик.
Более 65% всего предложения приходится на домовладения площадью до 100 кв. м, около 45% – на дома площадью от 100 кв. м до 300 кв. м и менее 5% на большие дома площадью от 300 кв. м до 600 кв. м.
Средние цены в зависимости от региона. Самая низкая стоимость частных домов зафиксирована в Тернопольской области – 278,5 $/кв. м. Самые дорогие дома предлагались в Киеве и ближайшем пригороде со средней ценой 1379 $ за кв. м.
Среди крупнейших украинских городов самые дорогие дома предлагаются в Одессе со средней стоимостью 992,2 $/кв. м, в Харькове – 737,4 $/кв. м, во Львове – 797,1 $/кв. м.
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В некоторых других городах ценовая ситуация следующая: в Виннице частные дома стоят в среднем 590,7 $/кв. м, Херсоне – 582,7 $/кв. м, Черновцах – 553,7 $/кв. м, Днепре – 539,8 $/кв. м, Полтаве – 518,8 $/кв. м, Ивано-Франковске – 495,9 $/кв. м, Запорожье – 492,6 $/кв.м, Луцке – 475 $/кв. м и Тернополе – 413,3 $/кв. м.
В целом в указанных регионах (с учетом областных центров) ценовая ситуация такова:
По прогнозам, ценовая динамика может быть ощутима в сентябре-октябре, когда начнется активный сезон. Однако вполне вероятно, что в конце декабря цена может несколько снизиться, вернувшись к показателям июня.
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