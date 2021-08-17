Суд и арест банковских счетов. Что нужно знать о штрафах за неоплату коммунальных услуг

Поставщик имеет право начислять штраф или отключить коммунальные услуги в случае, если потребитель получал качественные услуги и не оплачивал их по личным причинам.
Что будет, если долго не платить за коммунальные услуги? В случае водоснабжения и централизованного отопления нет механизма отключения потребителя от данных услуг. Единственная возможная мера наказания – поставщик услуг может подать в суд на должников.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
В то же время, поставщики газа и электроэнергии имеют право отключить их за неуплату и подать на должников в суд с целью взыскания долгов. В случае положительного для истца решения суда исполнительная служба арестует банковские счета должника и будет взыскивать сумму с официальных источников дохода, включая заработную плату.
Согласно информации на сайте Верховной Рады, в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга.
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Если сумма задолженности составляет более 120 тыс. грн, исполнительная служба имеет право арестовать недвижимость, что может стать поводом для выселения из квартиры.
Важно знать, что потребитель может не оплачивать некачественные коммунальные услуги. Согласно ч. 3 ст. 16 ЗУ О жилищно-коммунальных услугах, поставщик обязан обеспечить потребителя качественными коммунальными услугами. Также об этом говорится и в ч. 3 ст. 26 Закона Украины.
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