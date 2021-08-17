В Минэкономики анонсировали дополнительные меры для трудоустройства безработных

Минэкономики будет внедрять дополнительные меры для создания новых рабочих мест и трудоустройства безработных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, министр экономики Алексей Любченко проанонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных во время реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

«Во время реализации таких программ и проектов отдельный фокус — на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель — экономика должна восстанавливаться, и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться, несмотря на такие вызовы, как, например, возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире», — цитирует пресс-служба слова Любченко.

По данным Минэкономики, по состоянию на август 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тыс. человек, что на 36% меньше, чем в прошлом году.

Справка Finance.ua:

по данным Киевского городского центра занятости, в Киеве по состоянию на 1 августа 2021 года на учете в службе занятости состоит почти вдвое меньше безработных, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество трудоустроенных выросло на 16%;

в Украине уменьшается количество безработных, получающих пособие, однако это происходит не из-за уменьшения уровня безработицы.

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