Tesla научилась получать 92% материалов из использованных батарей

Компания Tesla сообщила о значительном прорыве в сфере утилизации аккумуляторов. В рамках отчета о влиянии на окружающую среду компания заявила, что создала новый процесс переработки – быстрый, выгодный и экологичный, пишет HighTech Plus со ссылкой на отчет компании.

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Технология позволяет изымать и повторно использовать 92% материалов из отработанных старых батарей для электромобилей. Компания уже запустила первые установки с этим техпроцессом на заводе Gigafactory в Неваде.

Как отмечает Electrek, новая технология Tesla наносит серьезный удар по скептикам, которые критикуют электромобили за использование природных ресурсов в процессе производства новых батарей.

Подрядчики Tesla и других автомобильных компаний ежегодно добывают сотни тысяч тонн никеля, кобальта и меди – эта часть бизнеса по выпуску электрокаров регулярно подвергается критике со стороны государственных регуляторов и общественности. Теперь Tesla может решить эту проблему – компания постепенно приближается к экономике замкнутого цикла.

«Мы намерены адаптировать решения по переработке для каждого предприятия и, таким образом, повторно вводить ценные материалы обратно в наш производственный процесс. Наша цель – разработать безопасный процесс переработки с высокой степенью восстановления, низкими затратами и низким воздействием на окружающую среду», – говорится в отчете Tesla.

В Tesla также отметили, что созданная технология – это не набор патентов и не тестовый образец. Автопроизводитель внедрил соответствующие системы на ключевом предприятии в штате Невада еще в четвертом квартале прошлого года. В течение трех последних месяцев 2020 года Tesla успешно переработала 1300 тонн никеля, 400 тонн меди и 80 тонн кобальта. Первые показатели системы за полные 12 месяцев работы станут известны в начале 2022 года.

Производитель указал, что из аккумуляторной батареи с начальным объемом в 1000 кВт/ч можно получить новую батарею на 921 кВт/ч. Таким образом, в долгосрочной перспективе Tesla сможет значительно сократить добычу полезных ископаемых и сосредоточиться на использовании уже полученных материалов.

Отрасль переработки становится все перспективнее. Бывший технический директор Tesla Дж. Б. Штраубель в 2019 году покинул компанию Маска, чтобы основать стартап Redwood Materials, который специализируется на разработке новых методов утилизации и переработки – сейчас Redwood заключает контракты с промышленными гигантами и помогаем им наладить безотходное производство.