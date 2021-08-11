«Воля» меняет размер абонентской платы в некоторых тарифных планах

С 1 сентября ООО “Воля-Кабель” (Volia) объявила о повышении размера абонентской платы в некоторых тарифных планах на услуги хостинга серверов.
Об этом сообщается на сайте компании.
Что меняется. Увеличивается размер абонентской платы в определенных тарифных планах на услуги хостинга серверов, а именно услуги Выделенный сервер, Облачный сервер Cloudserver и дополнительные платные сервисы.
Когда начнут действовать новые цены. С 1 сентября 2021 года.
В то же время в компании не уточняют, на какую именно сумму будут повышены тарифы, однако отмечают, что при возникновении вопросов необходимо обращаться в Службу продаж.
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