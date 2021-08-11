«Воля» меняет размер абонентской платы в некоторых тарифных планах

С 1 сентября ООО “Воля-Кабель” (Volia) объявила о повышении размера абонентской платы в некоторых тарифных планах на услуги хостинга серверов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Что меняется. Увеличивается размер абонентской платы в определенных тарифных планах на услуги хостинга серверов, а именно услуги Выделенный сервер, Облачный сервер Cloudserver и дополнительные платные сервисы.

Когда начнут действовать новые цены. С 1 сентября 2021 года.

В то же время в компании не уточняют, на какую именно сумму будут повышены тарифы, однако отмечают, что при возникновении вопросов необходимо обращаться в Службу продаж.

Справка Finance.ua: