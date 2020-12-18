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"Датагруп" покупает 100% акций оператора Volia

"Датагруп" покупает 100% акций оператора Volia

Оператор фиксированной связи и цифровых услуг “Датагруп” достиг договоренности о приобретении 100% акций провайдера телекоммуникационных и контент-услуг Volia (ранее “Воля Кабель”).

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что соглашение подлежит официальному утверждению со стороны регуляторных органов. Сумма сделки не разглашается.

Сообщается также, что “Датагруп” достигла договоренности о приобретении при полной поддержке Фонда EEGF II Horizon Capital.

Фонд является единственным финансовым инвестором “Датагруп” (доля – 96,13%) вместе с гендиректором компании Михаилом Шелембой (доля – 3,87%).

По словам основателя и исполнительного директора Horizon Capital Елены Кошарной, слияние двух компаний, которые работают на разных сегментах рынка, поможет привлечь дополнительные инвестиции для модернизации сети и расширения оптоволоконной инфраструктуры.

“Слияние компаний “Датагруп” и Volia позволит нам создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей, продолжать предоставлять высококачественные услуги нашим клиентам и откроет больше возможностей для наших сотрудников.

Каждая компания обслуживает различные сегменты рынка: “Датагруп” является лидером B2B-сегмента, только 15% доходов которой приносит B2C, тогда как Volia – лидер в сегменте B2C, которая получает меньше 5% своих доходов от B2B-клиентов. После интеграции объединенный бизнес будет генерировать более 130 миллионов долларов выручки и 50 миллионов долларов EBITDA, с одним из самых низких коэффициентов задолженности среди крупных телекоммуникационных компаний в регионе Центральной и Восточной Европы”, – заявил гендиректор Volia Михаил Шелемба.

По материалам Економічна Правда
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