Предпринимателям в Украине готовят новый вид штрафа

Для украинских предпринимателей могут ввести новый вид штрафа. Народные депутаты предлагают наказывать субъектов хозяйствования за отсутствие в Едином госреестре данных об их филиалах и отделениях.

В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №5760 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Его авторами выступила группа нардепов от партии “Слуга народа”, среди которых такие известные личности, как Элла Репина, Галина Третьякова, Евгений Грабарь, Александр Качура.

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В частности, документом предлагается дополнить статью 164 Кодекса новыми частями, которыми предусмотрена административная ответственность субъектов хозяйствования за неподачу, несвоевременную подачу сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о своих обособленных подразделениях. Ответственность наступит также и в том случае, если в реестр не будут внесены изменения в информации о таких подразделениях.

В обоих случаях размер штрафа составит от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном выражении это от 4250 грн до 8500 грн.

Авторы законопроекта утверждают, что на практике юридические лица часто отказываются от государственной регистрации своих подразделений, поскольку законодательством сейчас не предусмотрена ответственность за такие деяния. Это, со своей стороны, приводит к значительным рискам для государства, других предпринимателей и потребителей. Кроме того, ограничиваются возможности для государства по защите прав потребителей, осуществлению контроля за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ.

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Народные депутаты уверены, что принятие этого законопроекта создаст условия для повышения уровня ответственности юридических лиц о государственной регистрации своих обособленных подразделений.