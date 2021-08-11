0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 543 0

Предпринимателям в Украине готовят новый вид штрафа

Предпринимателям в Украине готовят новый вид штрафа

Для украинских предпринимателей могут ввести новый вид штрафа. Народные депутаты предлагают наказывать субъектов хозяйствования за отсутствие в Едином госреестре данных об их филиалах и отделениях.

В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №5760 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Его авторами выступила группа нардепов от партии “Слуга народа”, среди которых такие известные личности, как Элла Репина, Галина Третьякова, Евгений Грабарь, Александр Качура.

Кстати, о главных изменения в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!

В частности, документом предлагается дополнить статью 164 Кодекса новыми частями, которыми предусмотрена административная ответственность субъектов хозяйствования за неподачу, несвоевременную подачу сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о своих обособленных подразделениях. Ответственность наступит также и в том случае, если в реестр не будут внесены изменения в информации о таких подразделениях.

В обоих случаях размер штрафа составит от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном выражении это от 4250 грн до 8500 грн.

Авторы законопроекта утверждают, что на практике юридические лица часто отказываются от государственной регистрации своих подразделений, поскольку законодательством сейчас не предусмотрена ответственность за такие деяния. Это, со своей стороны, приводит к значительным рискам для государства, других предпринимателей и потребителей. Кроме того, ограничиваются возможности для государства по защите прав потребителей, осуществлению контроля за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ.

Читайте также: Процедуру погашения налогового долга предлагают изменить

Народные депутаты уверены, что принятие этого законопроекта создаст условия для повышения уровня ответственности юридических лиц о государственной регистрации своих обособленных подразделений.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.