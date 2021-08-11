Агентство Fitch подтвердило рейтинг «В» украинских госбанков

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Ощадбанка, ПриватБанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка на уровне «В» и улучшило их прогноз до «позитивного».

Об этом сообщает Fitch.

Рейтинги банков, учитывая их форму собственности, также связаны с рейтингом Украины, ведь государство в данном случае определяет возможность оказания им поддержки в случае необходимости.

В начале августа агентство также подтвердило рейтинг Украины на уровне «В» с позитивным прогнозом. В то же время, отметили в Fitch, учитывая это, способность государства оказывать поддержку, в частности в иностранной валюте, является ограниченной.

«Fitch не видит государственную форму собственности ПриватБанка как стратегическую, ведь она установилась в результате государственного спасения банка, а не ради стратегических целей. Кроме того, государство планирует продать контрольную долю в банке через возможное IPO. Даже если банк будет приватизирован, его высокая системная важность обусловливает мощную заинтересованность государства в его поддержке», — говорят в агентстве.

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Также агентство подтвердило кредитный рейтинг ProCredit Bank.