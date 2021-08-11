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У «Барселоны» накопилось долгов на 1,35 млрд евро из-за слишком высоких зарплат футболистов

У «Барселоны» накопилось долгов на 1,35 млрд евро из-за слишком высоких зарплат футболистов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта собрал пресс-конференцию и рассказал о финансовых проблемах клуба, передает РБК.

«У нас отрицательный оборотный капитал в размере 451 млн евро. На зарплаты уходит 103% от суммы доходов клуба. Этот показатель на 20−25% больше, чем у наших конкурентов. На данный момент долг клуба составляет 1,35 млрд евро. Экономическое состояние клуба очень тревожное, а финансовое положение драматичное», — сказал Лапорта.

Однако он отметил, что клуб не собирается менять свою философию.

«У нас есть план, я полон оптимизма. Если мы будем работать вместе, то мы будем успешными. Я хотел бы призвать всех болельщиков „Барсы“ и весь клуб сплотиться. Я убежден, что эта эпоха будет успешной благодаря футболу и единству», — добавил Лапорта.

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В чемпионате Испании действует ограничение на размер зарплатной ведомости команд, верхний предел устанавливается для каждого клуба отдельно. Ранее из-за этого ограничения «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси, который в итоге перешел в «Пари Сен-Жермен».

По материалам Mind
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