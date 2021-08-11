Процедуру погашения налогового долга предлагают изменить

Государственная налоговая служба Украины работает над усовершенствованием процедуры погашения налогового долга, что сделает невозможным применение нарушителями пробелов действующего законодательства в части отсутствия нормы относительно распространения права налогового залога на период административного и/или судебного обжалования.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
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Для урегулирования указанного вопроса Государственной налоговой службой предложено внести определенные законодательные изменения, которыми, в частности, ввести:
Проект Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (реестр. № 5600 от 02.06.2021, принятый Верховной Радой Украины 01.07.2021 в первом чтении) в части усовершенствования процедуры погашения налогового долга плательщика налогов предусматривает обеспечение налоговым залогом доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств.
Государственная налоговая служба отмечает, что эти и другие изменения направлены на практическую реализацию основополагающих принципов функционирования налоговой системы, что является залогом наполнения доходной части бюджета для благосостояния всех граждан и государства в целом.
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