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Процедуру погашения налогового долга предлагают изменить

Процедуру погашения налогового долга предлагают изменить

Государственная налоговая служба Украины работает над усовершенствованием процедуры погашения налогового долга, что сделает невозможным применение нарушителями пробелов действующего законодательства в части отсутствия нормы относительно распространения права налогового залога на период административного и/или судебного обжалования.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Для урегулирования указанного вопроса Государственной налоговой службой предложено внести определенные законодательные изменения, которыми, в частности, ввести:

  • применение налогового залога к налогоплательщикам на сумму таких доначислений по результатам контрольно-проверочной работы, в случае, если налогоплательщик обжаловал их в административном и/или судебном порядке;
  • налоговый залог не снимается на весь период обжалования;
  • в случае подтверждения правомерности принятых органами ГНС решений залоговое имущество используется как источник погашения таких доначисленных сумм в случае их неуплаты плательщиком добровольно;
  • в случае принятия решений в пользу налогоплательщика такой налоговый залог снимается;
  • в течение обжалования налоговых уведомлений-решений залоговое имущество не изымается органами ГНС, а остается в собственности налогоплательщика.

Проект Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (реестр. № 5600 от 02.06.2021, принятый Верховной Радой Украины 01.07.2021 в первом чтении) в части усовершенствования процедуры погашения налогового долга плательщика налогов предусматривает обеспечение налоговым залогом доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств.

Государственная налоговая служба отмечает, что эти и другие изменения направлены на практическую реализацию основополагающих принципов функционирования налоговой системы, что является залогом наполнения доходной части бюджета для благосостояния всех граждан и государства в целом.

По материалам Finance.UA
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